بعد انطلاق الموسم الجديد.. ما عقوبة التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية؟



كتب- مصطفى عيد:

انطلق موسم تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2021-2022 منذ أيام قليلة مع بداية العام الجاري، ومن المقرر أن ينتهي في نهاية أبريل المقبل.

وتتلقى مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية عن عام 2021، اعتبارًا من أول يناير حتي 31 مارس 2022 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا.



كما تتلقى المصلحة إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) اعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2022 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.

ويتزامن ذلك مع تقديم الإقرارات ربع السنوية من أصحاب الأعمال عن ضريبة المرتبات في كل من يناير وأبريل، إلى جانب تقديم الإقرار السنوي عن ضريبة المرتبات خلال يناير الجاري وبحد أقصى في نهاية الشهر.

كما تقدم الشركات إقراراتها الشهرية عن الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول عن الشهر السابق.

ما عقوبة التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية؟

إذا كان التأخر في حدود 60 يومًا: تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحد في المادة 69 منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من تأخر عن تقديم الإقرار الضريبي بما لا يجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه.

إذا تجاوز التأخير 60 يومًا: تضمن نفس القانون في المادة 70 منه النص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من تأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه.

في حالة تكرار التأخير: نصت المادة 70 من القانون أيضا على أنه في حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها (من 50 ألف جنيه إلى مليوني جنيه) والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.