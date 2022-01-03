مصدر حكومي: توقعات بتثبيت أسعار المواد البترولية بالربع الأول من 2022

كتب- أحمد السيد:

تعقد اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الأول من العام القادم (يناير– مارس)، خلال الأسبوع الحالي، بحسب ما قاله مصدر حكومي، لمصراوي.

وتوقع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، تثبيت أسعار المواد البترولية خلال الربع الأول من 2022، بعد عرض تقرير اللجنة الخاص بتطور أسعار البترول، على رئيس الوزراء.

ويأتي ذلك الاجتماع بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين 3 مرات خلال العام الماضي بقيمة 25 قرشا للتر في كل مرة خلال أشهر أبريل، ويوليو، وأكتوبر 2021، بينما أبقت على سعر لتر السولار دون تغيير.

ويباع لتر بنزين 80 حالياً بسعر 7 جنيهات، ولتر بنزين 92 بسعر 8.25 جنيه، ولتر بنزين 95 بسعر 9.25 جنيه، ولتر السولار بسعر 6.75 جنيه.

وكانت الحكومة بدأت في عام 2019 تطبيق آلية للتسعير التلقائي على عدد من المنتجات البترولية وذلك بعد تحرير أسعارها ضمن برنامج نفذته للتخلص من دعم هذه المنتجات بشكل تدريجي.

وتتضمن هذه الآلية أن يتم مراجعة أسعار المنتجات البترولية كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء وبناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.

وقال المصدر الحكومي، إن تقرير اللجنة عن هذا الربع سيتضمن التغييرات الأخيرة في أسعار البترول العالمية حيث سيتم حساب متوسط سعر النفط العالمي خلال الربع المنتهي في ديسمبر الحالي، للاسترشاد به، بالإضافة إلي تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.