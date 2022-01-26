الضرائب: مد ساعات العمل بمأموريات "القاهرة رابع" آخر 3 أيام في يناير

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية العمل بالمكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة التابعة لمنطقة القاهرة رابع، وكذلك قاعة الخزانة العامة بلاظوغلي يوم السبت المقبل 29 يناير، ومد ساعات العمل خلال يومي الأحد والاثنين 30 و31 يناير الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساء.

وقالت المصلحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن العمل بهذه المكاتب يوم السبت ومد ساعات العمل يومي الأحد والاثنين يأتي لاستقبال الممولين من أجل تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لهم لتلقي إقرارات الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بناءً على تعليمات رئيس مصلحة الضرائب.

وأضافت أن ذلك يأتي للتيسير على الممولين، خاصة وأن مهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة لشهر ديسمبر تنتهي في 31 يناير 2022، مؤكدة أن المصلحة تسعى لمد جسور الثقة مع الممولين.