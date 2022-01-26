الضرائب تطالب ممولي "القاهرة رابع" بسرعة التسجيل بمنظومة الأعمال الجديدة



كتب- مصطفى عيد:

طالب رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ممولي المأموريات العشرة التابعة لمنطقة القاهرة رابع بضرورة الإسراع بالتسجيل وتفعيل حساباتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، حتى يمكنهم التعامل مع وظائف المنظومة الضريبية الجديدة، ومنها تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأربعاء، قال عبد القادر إن الممول يستطيع التوجه للمكاتب الأمامية بالمأموريات العشرة المدمجة، أو التوجه إلى قاعة الخزانة لمساعدته في إجراءات التسجيل على المنظومة الجديدة وتفعيل حسابه.

كما شدد على ضرورة قيام ممولي المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع بالإسراع في تفعيل الحساب الخاص بهم والربط على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، حتى يستطيعوا تقديم إقراراتهم الضريبية عليها، وخاصة إقرار الضريبة على القيمة المضافة لشهر ديسمبر والذي تنتهي مهلة تقديمه في 31 يناير 2022.

وأشار عبد القادر إلى حرص المصلحة على توفير كافة وسائل الدعم الفني التي من شأنها مساعدة ممولي المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، من خلال استخدام الفيديو والشرح التفصيلي.

وأوضح أن ذلك يتم عبر الدخول على موقع بوابة مصلحة الضرائب المصرية، ثم الضغط على المركز الإعلامي، ثم دليلك للتعامل مع المنظومة الجديدة، ثم اتباع التعليمات الموضحة بالفيديو التوضيحي للتسجيل على المنظومة، كما يمكن للممولين أيضًا الاستعانة بالخطوات التفصيلية المكتوبة بمستند "دليل مستخدم البوابة الموحدة".

وذكر أنه لمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال بمركز إتصالات مصلحة الضرائب على (16395) أو زيارة المكاتب الأمامية بالمأمورية أو مبنى الخزانة العامة.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن وحدة الإعلام بالمصلحة تنظم ندوات بعنوان "كيفية التسجيل وتقديم الإقرارت علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة" لممولي مأموريات منطقة القاهرة رابع وذلك يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعه السابعة مساءً أونلاين حتي نهاية أبريل 2022.

ويتم الإعلان عن هذه الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك، كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكتروني (tax.media@eta.gov.eg) للتنسيق لعقد ندوات توعية ضريبية، وفقا للبيان.