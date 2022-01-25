"مصريان".. أغنى 10 أشخاص في أفريقيا بقائمة فوربس 2022 (جراف)



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شبكة فوربس قائمة أغنى المليارديرات في أفريقيا لعام 2022 والتي تقدر ثروة أغنى 18 شخصا في القارة بنحو 84.9 مليار دولار، وذلك بزيادة 15% مقارنة بما كانت عليه في أكثر من 12 شهرا، وأكبر حصيلة مجمعة منذ عام عام 2014.

وقالت فوربس إن ارتفاع أسعار الأسهم من نيجيريا إلى زيمبابوي أدى إلى رفع ثروات هؤلاء المليارديرات، حيث ارتفع الطلب على المنتجات من الأسمنت إلى السلع الفاخرة.

استخدمت فوربس أسعار الأسهم وأسعار صرف العملات اعتبارًا من 19 يناير 2022 لقياس صافي الثروة.

وتضمنت قائمة فوربس لأغنياء أفريقيا مليارديرات من 7 دول، حيث حصلت جنوب أفريقيا ومصر على أكبر عدد (خمسة لكل منهما)، تليهما نيجيريا بثلاثة مليارديرات، كما تضمنت القائمة أيضا الجزائر، وزيمبابوي، والمغرب، وتنزانيا.

وسيطرت جنوب أفريقيا على أول حصة كبيرة من أغنى 10 أشخاص في أفريقيا من خلال يوهان روبرت في المركز الثاني، ونيكي أوبنهايمر في المركز الثالث، وباتريس موتسيبي في المركز التاسع، وكوس بيكر في المركز العاشر.

وحصلت نيجيريا على 3 من أعلى 10 مراكز وهم أليكو دانجوت في المركز الأول، وعبد الصمد ربيع في المركز الخامس، ومايك أدينوجا في المركز السادس.

وحصلت مصر على مركزين ضمن أغنى 10 أشخاص في القائمة هم ناصف ساويرس صاحب المركز الرابع، ونجيب ساويرس في المركز الثامن، بينما حصلت الجزائر على مركز وحيد في العشرة الأوائل عن طريق يسعد ربراب في المركز السابع.

وفيما يتعلق بمصر، حصل رجل الأعمال محمد منصور على المركز الـ 12 بثروة قيمتها 2.5 مليار دولار، وجاء يوسف منصور في المركز الـ 17 بثروة قيمتها 1.5 مليار دولار، ثم ياسين منصور في المركز الـ 18 بثروة قيمتها 1.1 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي أغنى 10 أشخاص في أفريقيا وثرواتهم، بحسب بيانات قائمة فوربس لعام 2022.