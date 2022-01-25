بعد قفزتها في 2021.. تطور إيرادات السياحة خلال آخر 5 سنوات (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

سجلت إيرادات السياحة في مصر قفزة كبيرة خلال عام 2021 بنسبة 195.5% مقارنة بما كانت عليه في عام 2020.

وبحسب ما أعلنت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار، تجاوزت إيرادات السياحة 13 مليار دولار لتعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

ويأتي ذلك مقارنة بإيرادات نحو 4.4 مليار دولار في عام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وشهد عام 2021 تعافيا ملحوظا لقطاع السياحة مع عودة فتح الاقتصادات والرحلات الجوية وسماح روسيا بالرحلات المباشرة للمنتجعات السياحية في مصر، وهو ما انعكس على أعداد السياح القادمين والإيرادات.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور إيرادات قطاع السياحة في مصر خلال آخر 5 سنوات، بحسب بيانات البنك المركزي المصري ووزارة السياحة.