وزير البترول يبحث الاستعدادات النهائية لمؤتمر ومعرض "إيجبس 2022"



كتب- مصطفى عيد:

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022" لمتابعة الاستعدادات النهائية للنسخة الخامسة من المؤتمر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

ويعقد مؤتمر ومعرض "إيجبس 2022" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2022 تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات اليوم من الطاقة".

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية والتي تضم رؤساء شركات البترول المحلية والعالمية الراعية للمؤتمر ومسئولي شركة دي إم جي المنظمة للمؤتمر.

وخلال الاجتماع أكد الملا أن نجاح النسخ الماضية من المؤتمر وتزايد الاهتمام العالمي بفعالياته عاما بعد عام يعد نجاحا مشتركا لقطاع البترول وشركائه في ظل منظومة تعاون وتكامل بين كافة أطراف صناعة البترول في مصر.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام سيشهد مشاركة أكثر من 40 شركة محلية وعالمية وعدة أجنحة دولية، وأن المؤتمر سيشهد مشاركة العديد من وزراء الطاقة والبترول من عدة دول ورؤساء ومسئولي العديد من المنظمات والمؤسسات البترولية العالمية.

وسيتضمن المؤتمر موضوعات جديدة تهم الصناعة البترولية العالمية خاصة في ظل الاستعدادات الجارية للقمة العالمية للمناخ "COP27" لدعم وتعزيز جهود قطاع البترول لخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، وفقا للوزير.

وأكد الوزير أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال فعاليات المؤتمر.

وأكد كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي آم جي، أن الدورة الحالية للمؤتمر تأتي في توقيت هام تشهده صناعة البترول والغاز العالمية في ظل تعافيها تدريجيا من آثار جائحة كورونا وعمليات إعادة تشكيل الأسواق وخطط الانتقال نحو الطاقات الخضراء.

وأوضح أن المؤتمر سيتضمن حوارا استراتيجيا في مجالات الطاقة وسيتناول العديد من النقاط التي تهم صناعة البترول العالمية.

وأشار هدسون إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من التحضيرات النهائية للمعرض للعارضين الراغبين في المشاركة في عمليات تطوير قطاع الطاقة في المنطقة.

وسيشهد المؤتمر هذا العام مشاركة أمناء عام منظمات أوبك وأوابك ومنتدى غاز شرق المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط ومنتجو البترول الأفريقيون ومنتدى الطاقة العالمي ومرصد الطاقة للمتوسط بالإضافة إلى وزراء البترول والطاقة في الأردن وجيبوتي واليمن والعراق وفلسطين وإسرائيل وقبرص والسنغال ونيجيريا وغينيا الاستوائية وعدد كبير من رؤساء شركات البترول العالمية والمحلية.

وأكد وزير البترول، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر، الحرص على تنظيم الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول بنجاح كبير يفوق ما تحقق في النسخة السابقة التي تم تنظيمها في فبراير 2020 في ظل الدعم الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المؤتمر رعاية وحضورا.

وأوضح أن ذلك الدعم يمتد لصناعة البترول المصرية والتي حققت قصص نجاح تؤكد أنها عنصر فاعل في النمو العام والتنمية الاقتصادية التي تتحقق بمصر، وكذلك التأكيد الذي شهدته اللجنة المنظمة على حضور فاعليات المؤتمر والمعرض، مؤكداً الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الوزير إن المؤتمر في دورته الحالية يناقش موضوعات جديدة تواكب الأحداث العالمية والتحول في مجال الطاقة الذي يتم العمل عليه حالياً بالتزامن مع استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ، حيث يخصص جلسات هامة لمناقشة الدور المصري والدور العالمي في إطار القمة المرتقبة على أرض مصر ومناقشة المبادرات والخطط التي سيتم طرحها.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الحرص المصري على نجاح هذا الحدث العالمي، والتوصل لمخرجات ناجحة ونتائج واقعية تساعد الدول على تحقيق الاستدامة، كما يتم تخصيص حلقات نقاشية لأول مرة عن الطاقات المتجددة والتوجه للهيدروجين كوقود نظيف بما يواكب التطور الحالي في عالم الطاقة.

وذكر الوزير أن المؤتمر سيشهد جلسات خاصة للشركات العالمية لعرض الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة التي تخدم الصناعة وكذلك موضوعات التمويل والنواحي المالية، كما يمنح جوائزا لشباب الباحثين الذين يقدمون أوراقا بحثية متميزة وابتكارات في مجالات الصناعة المختلفة ومجالات السلامة والتحول الرقمي، فضلاً عن تخصيص يوم للمرأة في قطاع الطاقة وسبل تمكينها.