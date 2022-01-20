جسور تستعد لبدء العمل بفروعها في 5 دول مع نهاية فبراير 2022

12:25 م الخميس 20 يناير 2022
جسور تستعد لبدء العمل بفروعها في 5 دول مع نهاية فبراير 2022

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

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كتبت- شيماء حفظي:

تستعد شركة جسور "النصر للتصدير والاستيراد سابقًا" التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لبدء العمل في فروعها في 5 دول باستخدام منصتها الإلكترونية بنظام B2B (معاملات الشركات) أواخر شهر فبراير 2022، ووفقا للمخطط له.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الخميس، حصلت الشركة على رخصة جديدة في الصين، وجددت التراخيص في دبي والكاميرون وغانا وفرنسا.

كما يجري تجديد التراخيص في السودان، وتم تجهيز وتأثيث الفروع بصورة موحدة واختيار مديرين للفروع من المواطنين أو المقيمين بها، بحسب البيان.

ويشار إلى أن نموذج العمل الجديد لشركة جسور يقوم على نشاط الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال 14 مركزا حول العالم للوصول إلى أسواق نحو 40 دولة.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام أطلقت في يونيو 2021 الكتالوج الإلكتروني "جسور" للترويج للمنتجات المصرية ويتم التسجيل عليها.

ويضم الكتالوج الإلكتروني قاعدة بيانات موسعة عن منتجات القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف إلى تشجيع المنتج المحلي وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة غير تقليدية لهذه الصادرات.

كما توفر "جسور" حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تبدأ من خدمات النقل من باب المصنع حتى موانئ التصدير مرورا بخدمات الشحن والفحص والتخليص الجمركي والتجميع والتخزين، وصولا إلى الخدمات المالية، وخدمات التأمين بالمشاركة مع كبريات المؤسسات البنكية والمالية الرائدة، بحسب بيان الوزارة.

شركة جسور وزارة قطاع الأعمال هشام توفيق

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