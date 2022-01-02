مصنعو الملابس في الصعيد يطالبون بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

كتبت- شرين صلاح:

قالت ماري لويس، رئيسة المجلس التصديري للملابس، لمصراوي، إن المجلس يدرس حالياً مطالب مصنعو الملابس بالصعيد بشأن صعوبة تطبيق الحد الأدنى للأجور بمصانعهم.

وأضافت لويس، أن المجلس الآن يحاول دراسة مشكلة مصانع الصعيد في عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور مع وزارتي القوى العاملة والتخطيط.

وأوضحت لويس، أن مطالب مصنعو الصعيد جاءت بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع بمصانع الملابس هناك، مشيرين إلى عدم قدرتهم على تحمل زيادة الأجور للعمال بالمصانع.

ويبدأ القطاع الخاص تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للمرتبات وذلك بقيمة 2400 جنيه بداية من يناير الجاري.

ويصل عدد المستفيدين من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حوالي 35 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة، بحسب ما قاله شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص.