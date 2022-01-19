المالية تعلن تفاصيل زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس



كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2022 زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير أن حافز الجودة سيرتفع بعد الزيادة من 1500 إلى 2050 جنيهًا للمعيد بزيادة 550 جنيهًا ومن 1750 إلى 2100 جنيه للمدرس المساعد بزيادة 350 جنيهًا، ومن 2000 إلى 2250 جنيهًا للمدرس بزيادة 250 جنيهًا، ومن 2500 إلى 2700 جنيه للأستاذ المساعد بزيادة 200 جنيه، ومن 3 آلاف إلى 3100 جنيه للأستاذ بزيادة 100 جنيه، بتكلفة سنوية إجمالية لهذه الزيادة تبلغ نصف مليار جنيه.

وأشار إلى تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذي يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولي المناصب الإدارية.

وأوضح الوزير أن ذلك يأتي على نحو يسهم في تعظيم الاستفادة من خبرات الأستاذة المتفرغين العلمية والبحثية، وسد العجز بهيئة التدريس.

وذكر أنه سيتم ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تصرف للأطباء خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

وقال الوزير إنه ستتم زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى 2200 جنيه شهريًا، وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى 2000 جنيه شهريًا، وأخصائيي التمريض العالى إلى 2000 جنيه شهريًا.

وأضاف أنه تم تخصيص 1.8 مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو 30 ألف مكلف جديد.