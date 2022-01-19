وزير المالية: تخصيص 1.8 مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين 30 ألف معلم

03:39 م الأربعاء 19 يناير 2022
وزير المالية: تخصيص 1.8 مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين 30 ألف معلم

وزير المالية محمد معيط

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كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تخصيص 1.8 مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز في المعلمين بمختلف المحافظات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، وذلك ضمن عدد من التوجيهات الرئاسية في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023.

وذكر وزير المالية، في بيان اليوم، أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة في مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعي العام والأزهري ليصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التي يشملها التطوير.

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