"أنابيب البترول" و"أسيوط للتكرير" تعتزمان استثمار 7 مليارات جنيه العام المقبل



كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الموازنة التخطيطية الجديدة لشركتي أسيوط لتكرير البترول، وأنابيب البترول للعام المالي المقبل 2022-2023 تستهدف استثمارات كبيرة تبلغ حوالي 7 مليارات جنيه، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف الملا أن هذه الاستثمارات تستهدف رفع كفاءة المنظومة الإنتاجية من أعمال تطوير وتحديث للوحدات الإنتاجية الحالية بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة لسلامة العمليات والحفاظ على الموارد البشرية، وكذلك استكمال مشروعات التحول الرقمي ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي يتم تنفيذه فى كافة الشركات البترولية.

وأشار الملا إلى مشروعات إنشاء عدد من خطوط الأنابيب الجديدة لتواكب خطط الدولة للتوسع في المدن الجديدة مثل مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.

جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لمصفاة تكرير أسيوط وشركة أنابيب البترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركتين للعام المالي 2022-2023.

وأكد وزير البترول أن مجمع إنتاج البنزين الجديد بمصفاة أسيوط لتكرير البترول يُعد من المشروعات المهمة التي نفذها قطاع البترول في صعيد مصر، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أسبوع الصعيد.

وأشار إلى الدور المهم لهذا المجمع في توفير احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية وخاصة البنزين الذي يتم توفيره بنسبة 100%، فضلاً عن توفير الجهد والوقت والأمان في منظومة نقل المنتجات البترولية.

وأوضح الوزير أن شبكة خطوط أنابيب البترول تمثل الشرايين الحيوية لتحقيق أهداف الدولة التنموية من خلال نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية من وإلى مواقع الإنتاج، ومصافي التكرير وأماكن الاستهلاك والموانئ سواء للتصدير أو الاستيراد وهو ما يبرز دورها الهام في جعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز.

وخلال انعقاد الجمعيتين قدم كل من المهندس ماجد الكردي رئيس مصفاة أسيوط لتكرير البترول، والمهندس محمد بخيت رئيس شركة أنابيب البترول عرضاً توضيحياً حول ملامح الموازنة التخطيطية لعام 2022-2023.