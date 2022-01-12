وزيرة الصناعة تغادر إلى غانا للمشاركة في اجتماعات منطقة التجارة الحرة

10:42 ص الأربعاء 12 يناير 2022
وزيرة الصناعة تغادر إلى غانا للمشاركة في اجتماعات منطقة التجارة الحرة

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

كتبت- شيرين صلاح:

غادرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مطار القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، متجهة إلى العاصمة الغانية أكرا، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة.

وتشارك نيفين جامع في الاجتماع الذي تنظمه سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بالعاصمة الغانية بشأن إطلاق مبادرة نظام المدفوعات والتسويات الإفريقي، وذلك نيابة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتى مشاركة مصر في هذه الاجتماعات في إطار حرصها على استكمال دورها الفاعل في الاتفاقية، فمصر كانت من أولى الدول الموقعة عليها، مروراً بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي.

كما تأتي هذه المشاركة تأكيدا على حرص مصر الكامل على تحقيق التكامل الإفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية، وفقا للبيان.

وكانت جامع غادرت مدينة شرم الشيخ مساء أمس الثلاثاء عقب مشاركتها في فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم.

نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة منتدى شباب العالم نظام المدفوعات والتسويات الإفريقي الاتحاد الإفريقي

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