"بي بي" تفوز مع "إيني" بامتيار شرق بورسعيد للبحث عن الغاز الطبيعي



كتب- أحمد السيد:



أعلنت شركة بي بي البريطانية العاملة في مجال الغاز والنفط عن فوزها بحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن ذلك يأتي عقب مشاركتها الناجحة في المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن الغاز واستغلاله في البحرالمتوسط والتي سبق وأعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج عام 2021.

وحصلت بي بي على حقوق التنقيب بنسبة 50% بالتساوي مع شركة إيني الإيطالية المشغل لمنطقة امتياز "EGY-MED-E5"، يقع الامتياز على بعد حوالي 130 كيلومترا شمال شرق مدينة بورسعيد وتبلغ مساحة منطقة الامتياز حوالي 3200 كيلومتر مربع على عمق يتراوح ما بين 500 و1200 متر، وفقا للبيان.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن يوم الاثنين الماضي عن نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس والتي سبق وأعلنت عنها كل من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

وقال الوزير إنه تمت ترسية 8 مناطق (منطقتين بالبحر المتوسط، و4 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بخليج السويس) على شركات إيني، وبي بي، وأبكس إنترناشيونال، وإنرجين إيجيبت، وإينا نافتا، وسيبترول، ويونايتد إنرجي بإجمالي مساحات تقدر بحوالى 12.3 ألف كيلومتر مربع.

وقال كريم علاء، الرئيس الإقليمي لشمال أفريقيا في البيان، "تعتز بي بي بشراكتها القوية والناجحة مع وزارة البترول والثروة المعدنية كمستثمر رئيسي في منطقة حوض البحر المتوسط".



وأضاف: "يعد فوز بي بي بحقوق التنقيب في منطقة امتياز جديدة تعزيزاً لالتزام الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات لمواصلة جهودها الفعالة لاكتشاف وتنمية احتياطيات غازية والتعجيل بإضافتها على خريطة الإنتاج القومي من خلال ربطها بالبنية التحتية المقامة وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في مصر".

وتعمل بي بي في مصر منذ ما يقرب من 60 عاما، استثمرت خلالها أكثر من 35 مليار دولار وكانت شريكا نشطا ورئيسيا في قطاع الطاقة المصري، وفقا للبيان.

ويبلغ الحد الأدنى للاستثمارات في فترات البحث للشركات السبعة الفائزة بالمزايدة حوالي 250 مليون دولار وذلك لحفر 33 بئراً كحد أدنى، بالإضافة إلى 23.7 مليون دولار منح توقيع، بحسب ما قال وزير البترول منذ أسبوع.