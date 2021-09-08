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وزيرة التخطيط: استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة نهاية العام

11:15 ص الأربعاء 08 سبتمبر 2021
وزيرة التخطيط: استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة نهاية العام

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

كتبت-منال المصري:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة سيكون قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت السعيد في تصريحات على هامش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي اليوم الأربعاء أن الطروحات ستشمل عدد من الشركات التابعة للدولة رافضة ذكر اسمائها حتى الإعلان الرسمي بعد الانتهاء من كافة الجوانب المختلفة.

وكان محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة له توقع من طرحين إلى ثلاثة طروحات حكومية في البورصة من سبتمبر وحتى ديسمبر، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وحتى الآن لم تنفذ الحكومة من برنامج الطروحات الحكومية الذي كان يستهدف طرح 23 شركة، سوى طرح 4.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان في مارس 2019.

وكانت تداعيات جائحة كورونا عطلت استئناف برنامج الطروحات الحكومية لمدة تصل إلى حدود عام.

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج الطروحات الحكومية البورصة

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