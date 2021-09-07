"السويدي إليكتريك" توقع عقدين لإنشاء 3 محطات محولات كهرباء بسيناء

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة السويدي إليكتريك، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن شركتها التابعة، السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع، وقعت اليوم عقدين لتنفيذ مشروع إنشاء 3 محطات محولات بوسط وشمال سيناء بقيمة إجمالية 1.150 مليار جنيه بنظام تسليم المفتاح وذلك لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأضافت أن أحد العقدين تبلغ قيمته 970 مليون جنيه ويتعلق بتنفيذ مشروع إنشاء محطتي محولات WPS1 & WPS2 جهد KV 22/66/220 سعة (40 * 6 + 175 * 3) م ف أ من النوع المعزول بالغاز GIS.

وأضافت أن قيمة العقد الثاني تصل إلى 180 مليون جنيه، ويتعلق بتنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات WPS3 جهد KV 66/22 سعة (40 * 3) م ف أ من النوع المعزول بالغاز GIS.

وذكرت الشركة أن نطاق أعمال شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع يشمل التصميم والتوريد والتركيب لكامل أعمال المشروع بنظام تسليم المفتاح على أن يتم التشغيل خلال 16 شهرا.

والسويدي إليكتريك شركة مدرجة بالبورصة المصرية وتعمل في مجال تقديم حلول الطاقة والبنية التحتية المتكاملة في أفريقيا والشرق الأوسط، وتملك شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع بنسبة 99.8%.