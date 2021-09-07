"تنمية المشروعات" ينظم دورات تدريبية على الكهرباء والسباكة والخياطة بسوهاج

كتب- مصطفى عيد:

قال نادر عبد الظاهر، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة سوهاج، إن الفرع نظم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو الماضي 29 ندوة تعريفية بأنشطة الجهاز المالية والفنية للمشروعات الصغيرة في القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء، أضاف عبد الظاهر أن فرع الجهاز بسوهاج نظم أيضا العديد من الدورات التدريبية بالتعاون مع مؤسسة بنك تنمية المهارات تم خلالها تدريب حوالى 70 شابا من أبناء المراغة على أعمال الكهرباء، ويتم حاليا تدريب 15 شابا آخرين.

كما درب الفرع حوالي 65 شابا على أعمال السباكة بمقر جمعية تنمية المجتمع بأولاد مأمن وسلم شنطة أدوات صيانة وتصليح لأفضل 3 متدربين، ويتم حاليا تنظيم دورة تدريبية أخرى في نفس المجال، وفقا لعبد الظاهر.

وأكد عبد الظاهر أن هذه الدورات التدريبية يتم تنظيمها بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل مما يتيح لهم فرص عمل مناسبة عن طريق التشغيل الذاتي وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خاصة بهم أو تأهليهم للعمل لدى الغير.

وذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تشمل حوالي 181 قرية في محافظة سوهاج بـ7 مراكز إدارية وهي دار السلام والبلينا وساقلتة وجرجا والمنشاة وطما والمراغة.

وأشار نادر عبد الظاهر إلى أن الفرع نظم 3 دورات تدريبية مجانًا لـ30 فتاة وسيدة بالمراغة، لتدريبهن على حرفة الخياطة، وتم منح أفضل 3 سيدات في كل دورة ماكينة خياطة لمساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الخاصة، كما تم تعريفهن بطرق التمويل من خلال الجهاز في حال رغبتهن في التوسع في مشروعاتهن.

وأوضح عمرو الهواري، مدير المنطقة السادسة بالجهاز، والتي تضم أربع محافظات مستهدفة من مبادرة حياة كريمة (سوهاج وقنا والأقصر وأسوان)، أن إجمالي التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات للمحافظات الأربعة بلغ حوالي 127.5 مليون جنيه في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال إن هذه التمويلات أتاحت بدورها أكثر من 7 آلاف فرصة عمل خلال أول 7 أشهر من العام الجاري منها 49.8 مليون جنيه تم ضخها بمحافظة سوهاج.

وقال جهاز تنمية المشروعات إنه يواصل تنظيم دورات تدريبية للمواطنين بسوهاج على ريادة الأعمال والحرف والمهن اليدوية، وكذلك الندوات التعريفية بكيفية تمويل المشروعات من خلال الجهاز، والخدمات التي يقدمها للراغبين في إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو أصحاب المشروعات القائمة وذلك ضمن القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف الجهاز أنه يهدف، باعتباره رئيس اللجنة الاقتصادية في مبادرة حياة كريمة، إلى المشاركة في تطوير الريف المصري من خلال تطوير قدرات المواطنين وتنمية مهاراتهم الإنتاجية خاصة الشباب والمرأة وتمكينهم من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تنعكس بشكل مباشر على جودة حياتهم.