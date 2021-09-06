تخدم تجار الجملة.. ماذا نعرف عن منصة "جاهز" لترويج المنتجات المصرية؟

كتبت- شيرين صلاح:

وقعت غرفة صناعات الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات أمس الأحد، بروتوكول تعاون مع مجموعة جاهز لخدمات التسويق الإلكتروني، لإنشاء أكبر منصة إلكترونية لتسويق منتجات المصانع المحلية.

ويقدم مصراوي، أبرز المعلومات عن المنصة الجديدة "جاهز" وخدماتها لتسويق المنتجات المصرية..

1 - مجموعة جاهز لخدمات التسويق الإلكتروني هي شركة متخصصة في مجال التجارة الإلكترونية لمبيعات الجملة وتم تأسيسها الشهر الماضي.

2 - تأسست الشركة استجابة للمتغيرات الحديثة في أنماط العمل والاتجاه إلى التجارة الإلكترونية والتي تستحوذ على حصة كبيرة من التجارة العالمية.

3 - ستطلق الشركة منصة باسم "جاهز" لعرض منتجات المصانع المصرية على تجار الجملة المسجلين بالمنصة.

4 – يبلغ عدد تجار الجملة المسجلين على المنصة 8300 تاجر.

5 - ستتمكن منصة جاهز المصانع من تحديد كميات الإنتاج وفقا لحجم الطلب الحقيقي بالأسواق، ومن ثم فإن المصانع لن تعاني من أزمة المرتجعات.

6 - ستقدم جاهز تقارير شهرية عن اتجاهات السوق واحتياجات العملاء والأصناف الأكثر مبيعا، لتساعد المصانع على تعديل خططها الإنتاجية وفقا للطلب الفعلي بالأسواق.

7 - ستركز "جاهز" خلال المرحلة الأولى على تغطية السوق المحلية خلال العام المقبل.

8 - تستهدف المنصة بعد ذلك خطة لمساعدة المصانع على زيادة صادراتهم والتواصل مع عملاء دوليين.

9 - ستقدم الشركة للتجار فرصة الوصول إلى تشكيلة متميزة من المنتجات بأسعار تنافسية مع إمكانية السداد الآجل لقيمة المشتريات في مدة 6 أشهر.

10 - ستكون المنصة جاهزة للعمل بشكل كامل مع طرح منتجات الموسم الشتوي خلال الشهر المقبل.