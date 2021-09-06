شركة النصر للأعمال تنفذ أعمالًا من القطار الكهربائي السريع بـ 212 مليون جنيه

كتبت-ياسمين سليم:

قالت شركة النصر للأعمال المدنية إنه أسند إليها تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) بتكلفة 212 مليون جنيه.

وأضافت في بيان صحفي مرسل للبورصة اليوم الاثنين أن الشركة ستنفذ قطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع من الكم 108 إلى الكم 113.4 بطول 5.4 كم في الاتجاهين بتكلفة 212 مليون جنيه.

وأوضحت أن الشركة ستسدد تأمين نهائي 5% للمشروع وتوقيع العقد.

وشركة النصر للأعمال المدنية هي شركة مدرجة في البورصة المصرية منذ ديسمبر 1997، وتعمل في قطاع السلع الرأسمالية مع التركيز على الصناعات.

وتستحوذ شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على حصة 52.46% من أسهم شركة النصر، فيما تبلغ حصة الشركة القابضة للتشييد والتعمير على حصة 19.34%.