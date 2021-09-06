مبادرة "إحلال السيارات" تطالب المستفيدين بهذا الإجراء بعد استلام السيارة

كتب- مصطفى عيد:

نشرت مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي، منشورا على صفحتها على موقع فيسبوك من أجل تذكير المستفيدين بإجراء يجب عليهم تنفيذه بعد استلام السيارة الجديدة.

وأشارت المبادرة في المنشور إلى أن هذا الإجراء يتمثل في قيام المستفيد ممن اشتركوا في المبادرة بنظام "الكاش" بغلق طلبه على موقع المبادرة.

وأوضحت أنه من أجل إغلاق الطلب على الموقع يقوم المستفيد بإدخال رقم الطلب وصورة رخصة السيارة الجديدة (بوجهيها) ولابد أن يكون مكتوبا عليها (غاز/ بنزين).

وذكرت المبادرة أن المستفيد من المبادرة بنظام التقسيط ستكون شركة السيارات بإغلاق الطلب الخاص به بدلا منه بخلاف المستفيد بنظام الكاش.

وتتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها هذا العام، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.

وتصرف المبادرة حافزا أخضر بنسبة 10% من ثمن السيارة للمستفيدين من أصحاب السيارات الملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% لأصحاب السيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لأصحاب السيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

ودخلت المرحلة الأولى للمبادرة حيز التنفيذ في مارس بعد توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية والبنوك وشركات تصنيع السيارات وشركات التأمين، وذلك بعد فتح باب التقديم فيها منذ يناير الماضي.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى للمبادرة القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر.