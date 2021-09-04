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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في بداية تعاملات الأسبوع

09:59 ص السبت 04 سبتمبر 2021
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في بداية تعاملات الأسبوع

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.25 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و30 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.75 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

التين البرشومي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و40 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم لبطاطس

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