Masrawy logo white

زيادة في أسعار الأسماك بسوق العبور خلال تعاملات الأسبوع

11:41 ص الجمعة 03 سبتمبر 2021
زيادة في أسعار الأسماك بسوق العبور خلال تعاملات الأسبوع

أسعار الأسماك

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينام تراجع سعر كيلو السمك البوري.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح اليوم الجمعة، بين 60 و80 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري، ما بين جنيه و3 جنيهات مقارنة بالجمعة الماضي، ليتراوح بين 49 و55 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيهين، ليتراوح بين 22 و27 جنيها، كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا، ليتراوح بين 85 و165 جنيها، كما سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.

أسعار الأسماك لسمك المكرونة السويسي لسمك البوري لسمك البلطي لجمبري لسبيط

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| تنسيق المرحلة الثانية| التعليم العالي توجه نداء للطلاب قبل ساعات من غلق باب التسجيل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا