زيادة في أسعار الأسماك بسوق العبور خلال تعاملات الأسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينام تراجع سعر كيلو السمك البوري.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح اليوم الجمعة، بين 60 و80 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري، ما بين جنيه و3 جنيهات مقارنة بالجمعة الماضي، ليتراوح بين 49 و55 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيهين، ليتراوح بين 22 و27 جنيها، كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا، ليتراوح بين 85 و165 جنيها، كما سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.