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مصر تصعد 3 مراكز في مؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا

02:19 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
مصر تصعد 3 مراكز في مؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا

مؤشر بلومبرج

كتبت-ياسمين سليم:

صعدت مصر 3 مراكز في مؤشر بلومبرج للصمود في مواجهة كورونا خلال شهر سبتمبر الجاري.

واحتلت مصر المركز 36 في شهر سبتمبر بعد أن كانت تحتل المركز 39 في أغسطس في قائمة تضم 53 دولة حول العالم.

ويعتمد تصنيف بلومبرج على مؤشرات كل دولة من حيث الحالات الشهرية ومعدلات الوفيات وقدرات الاختبارات وقدرة نظام الرعاية الصحية والنسبة المئوية للسكان التي تغطيهم باتفاقيات اللقاحات وتوقعات النمو الناتج المحلي الإجمالي.

وحصلت مصر على 61.2 نقطة في سبتمبر مقابل 58 نقطة في أغسطس.

وتوسعت مصر في حملة اللقاحات بعد أن أعلنت عن استيراد كميات إضافية من لقاحات كورونا المختلفة، وأعلنت وزارة الصحة تصنيع أول اللقاحات في مصر. وذكر المؤشر أن نحو 7% من سكان مصر حصلوا على لقاح كورونا.

وتسبب انتشار متحور دلتا في أغلب أنحاء العالم في موجة تغيير للمؤشر للشهر الثاني على التوالي.

واحتلت إيرلندا المركز الأول في القائمة بدلًا من النرويج التي كانت تحتل المركز الأول خلال أغسطس لتتراجع إلى المركز 10 في القائمة. وجاءت إسبانيا في المركز الثاني ثم هولندا وفنلندا والدنمارك.

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