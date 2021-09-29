البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي، حيث انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.04% إلى مستوى 10444 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.06%.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة أمس على هبوط بنسبة 0.47% إلى مستوى 10446 نقطة.