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البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:18 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
البورصة تواصل التراجع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالي، حيث انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.04% إلى مستوى 10444 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.06%.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تعاملات جلسة أمس على هبوط بنسبة 0.47% إلى مستوى 10446 نقطة.

البورصة المصرية لمؤشر الرئيسي للبورصة لبورصة

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