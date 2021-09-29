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إيلون ماسك: على الحكومة الأمريكية الابتعاد عن محاولة تنظيم سوق العملات المشفرة

08:22 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
إيلون ماسك: على الحكومة الأمريكية الابتعاد عن محاولة تنظيم سوق العملات المشفرة

إيلون ماسك

واشنطن - أ ش أ:

دعا الرئيس التنفيذي لشركة (تسلا) إيلون ماسك، الحكومة الأمريكية إلى الابتعاد عن محاولة تنظيم سوق العملات المشفرة.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن ماسك قوله إن: "من غير الممكن على ما أعتقد تدمير العملات المشفرة، لكن من الممكن للحكومات إبطاء تقدمها".

وبسؤاله عن إذا كان ينبغي أن تشارك حكومة الولايات المتحدة في تنظيم مساحة العملات المشفرة، رد ماسك قائلًا: "كنت أقول على الحكومة الأمريكية ألا تفعل شيئًا".

كانت (تسلا) قد أعلنت أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين، تضخمت قيمة تلك المقتنيات إلى حوالي 2.5 مليار دولار في الربع الثاني مع ارتفاع أسعار البيتكوين، منذ ذلك الحين، انخفضت عملة البيتكوين، جنبًا إلى جنب مع العملات المشفرة الأخرى.​

هذا المحتوى من

Asha
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