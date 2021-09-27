شعبة المستوردين: مواعيد العمل الشتوية لن تؤثر على حركة التجارة بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية الجديدة تزامنًا مع الموسم الشتوي لن يؤثر على سير الحركة التجارية بالأسواق، حيث أن المواطنين اعتادوا على هذه المواعيد.

وأضاف بشاي، في بيان له اليوم الاثنين، أن المواعيد الشتوية لغلق المحلات سيبدأ تطبيقها يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن هذه المواعيد لن يؤثر على حركة البيع والشراء في الأسواق.

وبحسب وزارة التنمية المحلية، ستعمل المحلات والمولات التجارية من السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، على أن يتم مدّ العمل أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة، وإلى الإغلاق في الحادية عشرة مساءً، مع لجان لمتابعة التزام المحلات بالمواعيد في كل المحافظات.

كما تبدأ مواعيد العمل بالورش والأعمال الحرفية الموجودة في المناطق السكنية، وفق التوقيت الشتوي، من الثامنة صباحاً وتغلق السادسة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

أما مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، فستبدأ من الخامسة صباحاً وميعاد الغلق في الثانية عشرة منتصف الليل، بالإضافة إلى مدّ العمل ساعة أيام الخميس والجمعة، وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، فضلاً عن استمرار خدمة توصيل الطلبات بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، مع التأكيد على نسب التشغيل وحظر الشيشة داخل المطاعم والمقاهي.

وأكد بشاي أن تحديد الحكومة مواعيد غلق وفتح المحال أمر جيد، لأنه يحد من العشوائية في البيع والشراء، حيث أن المواطنين اعتادوا على مواعيد الغلق والفتح، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأوضح بشاي أن تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات يوفر لأصحاب المحلات أكثر من 30% من المصروفات، والتي كانت مصروفات لا داعي لها.

وأشار إلى أن السوق نظم نفسه وفقًا للمواعيد الجديدة، والمواطن تعود على المواعيد الجديدة، مؤكدا أن مواعيد الغلق والفتح الصيفية كانت تسير بشكل جيد دون أي معوقات.