العربي: تحركات واسعة لإتاحة فرص التصدير أمام المشروعات الصغيرة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الاتحاد الأفريقي لغرف التجارة والصناعة، البدء في مجموعة تحركات مكثفة للتكامل مع جهود الحكومة لإتاحة الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول للأسواق الدولية، بحسب بيان من اتحاد الغرف التجارية اليوم الأحد.

وقال العربي إن ذلك يأتي من خلال تشجيع المصدرين المصريين على المشاركة بالكتالوج الإلكتروني الذي أطلق تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في يونيو الماضي، والاستفادة من خدمات "جسور" التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال، والاستفادة من حزمة المحفزات التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج دعم الصادرات لتلك المشروعات.

وأضاف أن مكتب مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشئون الفنية والمتابعة أصدر بيانا توضيحيا برقم (7777) الأسبوع الماضي بحزمة متكاملة من الخدمات للمصدرين التي توفرها شركة "جسور" والتي تتضمن الترويج والوساطة لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وذكر العربي أنه تم إطلاق الكتالوج الإلكتروني تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ليضم كافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير، ومدخلاتها المطلوب استيرادها وفقا لآليات ونماذج العمل الحديثة مع إتاحة التسجيل المجاني على الكتالوج.

وأشار إلى أنه تم الترويج للكتالوج بين المجالس التصديرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال فيديوهات تعريفية ورسائل نصية إلكترونية ومجموعة من ورش العمل القطاعية عبر آلية الفيديو كونفرانس ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض اللقاءات التلفزيونية.

وأوضح العربي أن هذا الترويج استهدف تعريف المنتجين المصريين بكيفية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتهم ومدخلاتها على الكتالوج الإلكتروني بما يخلق طلبا على تلك المنتجات من خلال الفروع الخارجية لشركة النصر التي تدير شبكة من متخصصي المبيعات والوكلاء.

وقال إن الجهود الحكومية تتضمن حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية تشمل النقل البري من أرض المصنع، والنقل البحري أو الجوي إلى السوق المستهدف والتخليص الجمركي والتجميع لصغار المصدرين والتخزين والفحص وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تلك الخدمات في كل سوق مستهدف.

وأضاف العربي أن هذه الحزمة تتضمن أيضا الخدمات المالية من تمويل رأس مال عامل وخدمات تمويل للصادرات بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وتأمين على الشحنات بالتعاون مع شركة مصر للتأمين.

وأكد أن تلك الخدمات جميعا من شأنها تسهيل فتح أسواق جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة غير القادرة على فتح فروع أو مكاتب لها في الخارج، بالإضافة إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية، والتنسيق لتوفير التمويل والتأمين لكافة أنواع الشركات مما يتيح للمصنعين الفرصة للتركيز على زيادة الإنتاج.