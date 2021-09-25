مجلس الأعمال المصري البيلاروسي: إطلاق منصة إلكترونية لعرض فرص الاستثمار قبل نهاية العام

كتبت – شيماء حفظي:

قال الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الأعمال المصري البيلاروسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو للأدوية، إنه يتم إنشاء أول منصة إلكترونية لعرض فرص الاستثمار والتصنيع المشترك والتبادل التجارى بين البلدين، وإطلاقها قبل نهاية هذا العام.

جاء ذلك خلال استقبال كيلاني، لنائب وزير الخارجية لبيلاروسيا نيقولاى بوريسوفيتش، وسيرجى ترينتيف سفير بيلاروسيا فى مصر، وميخائيل سبونكو المستشار التجاري والاقتصادي لسفارة بيلاروسيا بالقاهرة.

وخلال اللقاء، عرض كيلاني، آخر تطورات التعاون الصناعي والعلمي بين ايبيكو وعدد من الجهات فى بيلاروسيا، إضافة إلى رؤية مجلس الأعمال حول سبل زيادة الاستثمار المشترك في كافة الصناعات.

وأشار إلى إمكانية أن تتمكن المنتجات المصرية و البيلاروسية من الاستفادة من عضوية البلدين فى العديد من الكيانات الاقتصادية و التجارية الاقليمية الهامة سواء فى افريقيا وأوروبا وآسيا، عبر التمتع بالتسهيلات الجمركية وحماية منتجات الدول فى هذه الكيانات الاقتصادية ، تسهيلا للنفاذ الى هذه الاسواق.

وقال نيقولاى بوريسوفيتش، نائب وزير الخارجية لجمهورية بيلاروسيا، إنه تشجيعا و تسهيلات لرجال الأعمال والمصريين كافة، للسفر الى بيلاروسيا، سيتم إعفاء المصريين ممن يحملون تأشيرة شينجن سارية من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، بداية من منتصف أكتوبر المقبل.

وأضاف بوريسوفيتش، أن هناك تعليمات الى الجهات الرسمية المسئولة عن الاستثمار فى بيلاروسيا بتقديم كافة المعلومات والاحصائيات و التسهيلات و أيضا حوافز كبيرة لرجال الأعمال المهتمين بالاستثمار والتجارة مع بيلاروسيا.

ودعى كيلاني، أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى البيلاروسي لجلسة عمل بهذه المناسبة شارك فيها، الدكتور بيتر مكرم مهني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جلوبال نابى للادوية، ودكتور مصطفى عبد العظيم رئيس شركة رويال مانتا للسياحة، والمهندس حسن البشبيشي نيابة عن المهندس عز الدين جودة رئيس شركة جودة للحاصلات الزراعية والمستشار التجاري ايهاب صلاح ممثلا لجهاز التمثيل التجاري.