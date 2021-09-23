مصر تطرح سندات دولارية بآجال تصل لـ 30 عامًا لجمع 3 مليارات دولار

القاهرة – وكالات:

تطرح مصر اليوم الخميس، سندات دولارية متعددة الشرائح للمرة الثانية خلال العام الجاري، لمدد تتراوح بين 6 سنوات إلى 30 عامًا.

ووفقا لما نقلته بلومبرج ورويترز، تسعى مصر لجمع نحو 3 مليارات دولار من السندات الدولارية، في الطرح الجديد.

ونقلت الوكالة، عن مصدر لم تسمه، أن الطرح سيقسم إلى سندات لأجل 6 سنوات بعائد أولي يبلغ 6.125%، و سندات لأجل 12 عاما بعائد 7.625%، و30 عاما بعائد 8.875%.

وكانت مصر، تمكنت من جمع 3.8 مليار دولار من بيع سندات مقومة بالدولار، من الأسواق الدولية، في وقت سابق من هذا العام.

ولتوسيع إيراداتها الدولارية، كانت مصر باعت 750 مليون دولار من السندات الخضراء العام الماضي.

وتتراوح احتياجات التمويل الخارجي للبلاد للسنة المالية المنتهية في يونيو بين 5 مليارات و7 مليارات دولار، بحسب هيرميس.