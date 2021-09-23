Masrawy logo white

مصر تطرح سندات دولارية بآجال تصل لـ 30 عامًا لجمع 3 مليارات دولار

11:48 ص الخميس 23 سبتمبر 2021
مصر تطرح سندات دولارية بآجال تصل لـ 30 عامًا لجمع 3 مليارات دولار

دولارات

القاهرة – وكالات:

تطرح مصر اليوم الخميس، سندات دولارية متعددة الشرائح للمرة الثانية خلال العام الجاري، لمدد تتراوح بين 6 سنوات إلى 30 عامًا.

ووفقا لما نقلته بلومبرج ورويترز، تسعى مصر لجمع نحو 3 مليارات دولار من السندات الدولارية، في الطرح الجديد.

ونقلت الوكالة، عن مصدر لم تسمه، أن الطرح سيقسم إلى سندات لأجل 6 سنوات بعائد أولي يبلغ 6.125%، و سندات لأجل 12 عاما بعائد 7.625%، و30 عاما بعائد 8.875%.

وكانت مصر، تمكنت من جمع 3.8 مليار دولار من بيع سندات مقومة بالدولار، من الأسواق الدولية، في وقت سابق من هذا العام.

ولتوسيع إيراداتها الدولارية، كانت مصر باعت 750 مليون دولار من السندات الخضراء العام الماضي.

وتتراوح احتياجات التمويل الخارجي للبلاد للسنة المالية المنتهية في يونيو بين 5 مليارات و7 مليارات دولار، بحسب هيرميس.

سندات دولارية مصر التمويل الخارجي دولار

الخبر التالى:

وزير المالية يعلن الإطلاق التجريبي لمنظومة "الإيصال الإلكتروني"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
692

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

507

متعافون اليوم

298988

إجمالي الإصابات

17043

إجمالي الوفيات

251902

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا