التابوت الأثري "بسماتيك بن أوزير" يصل جناح مصر بمعرض "إكسبو دبي 2020"

القاهرة - مصراوي:

وصل التابوت الأثري المصري للكاهن بسماتيك بن أوزير الى مقر الجناح المصري المشارك في فعاليات إكسبو 2020 بدبي، حيث من المقرر عرضه بالجناح على مدى 6 أشهر.

ويعد التابوت أحد التواليت الخشبية الملونة التي تم اكتشافها حديثاً بمنطقة سقارة الأثرية من خلال البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وهو تابوت للكاهن بسماتيك بن أوزير، ذو الهيئة الآدمية من الخشب الملون، وقد زُيِّن بقلادة نباتية كبيرة، تنتهي برأسي صقر، وتظهر المعبودة (نوت) ناشرة أجنحتها، وتحمل ريشتي الماعت (الحق والعدالة).

أما الجزء الأوسط من التابوت، فقد زخرف بنصوص تقدمة القرابين وتعاويذ دينية والجوانب محاطة بصفين لمعبودات حاملة صولجان (الواس) بأيديها، وفي الجزء السفلي تظهر هيئتان للمعبود أنوبيس فوق مقصورته أمام المتوفى.

وتشارك مصر في معرض إكسبو 2020، ويأتي إرسال هذا التابوت للجناح المصري في إطار التنسيق بين وزارتي السياحة والاثار والتجارة والصناعة للإعداد للمشاركة المصرية في المؤتمر الدولي.