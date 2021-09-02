خسارة وخروج من القطاع.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق يهدد المربين

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن بالمزارع تراجعت خلال الفترة الماضية مع هدوء الطلب من قبل الزبائن بالأسواق، ما سبب خسائر للمربين.

وأضاف السيد، أن كيلو الدواجن يباع بالمزرعة بين 21 و22 جنيهًا، مشيرًا إلى أن تكلفة التربية أعلى من السعر الذي يباع به بنحو 3 جنيهات، مما ينتج عنه خسارة للمربي.

وذكر السيد، أن تكلفة التربية ارتفعت مع زيادة سعر الأعلاف بالأسواق هذا العام، حيث يتراوح سعر الطن بين 8100 جنيه و8150 جنيهًا حاليا مقابل 5800 جنيهًا العام الماضي.

وعلى الرغم من انخفاض سعر الأعلاف خلال الأيام الحالية بين 100جنيه و150 جنيهًا للطن، إلا أن هذا التراجع غير مؤثر لتقليل تكلفة التربية على المربي، وذلك مقارنة بفارق سعر الطن العام الماضي، بحسب السيد.

وتستورد مصر الأعلاف من البرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا، بحسب نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن سابقا لمصراوي.

ووفقا لقول السيد، فإن ارتفاع تكلفة التربية المستمر أدى إلى خروج عدد من مربي الدواجن من منظومة التربية.

وأشار رئيس الشعبة إلى أن باقي المربين المستمرين بالمنظومة حاليا لتسديد ديونهم لدى تجار الأعلاف، وآخرين على أمل أن يتبدل الوضع ويكسب هامش ربح يغطي تكاليف التربية فقط.

ويطالب رئيس شعبة الدواجن بعمل آليات محددة يتم بها تسعير الدواجن بسعر عادل يضمن للمربين هامش ربح يغطي تكلفة التربية.

وعن أسعار الدواجن في الأسواق، قال السيد، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء يتراوح بين 23 و24 جنيها بالمزرعة، ليباع بنحو 28 جنيهًا للمستهلك.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة يتراوح بين 36 و37 جنيهًا، وتباع بالأسواق بنحو 43 جنيهًا.

ويتراوح سعر كرتونة البيض بالمزرعة بين 37 و39 جنيهًا، ليباع للمستهلك في الأسواق بين 41 و43 جنيهًا، باختلاف نوعه.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر الكتكوت يتراوح بين 5 و7 جنيهات بالمزرعة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.