9 أكتوبر.. "تنمية المشروعات" ينظم معرض "تراثنا" تحت رعاية الرئيس السيسي

كتب- مصطفى عيد:

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، وذلك للعام الثالث على التوالي، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض للعام الثالث على التوالي تبعث برسالة مباشرة تعكس اهتمامه بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية.

وذكرت أن هذه الرعاية تعكس أيضا حرص رئيس الجمهورية على تضافر جهود الجهات المعنية بالدولة لتقديم كافة أوجه الدعم لتلك المشروعات التي تتيح فرص عمل كثيفة خاصة للشباب والمرأة بكافة المحافظات، كما تعبر عن التنوع الثقافي للحضارة المصرية.

وأضافت جامع أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على إقامة معرض "تراثنا" سنويًا لتشجيع كافة المصريين العاملين في هذا القطاع على الاستمرار والتوسع في مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم وإتاحة عرضها بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات وأذواق المواطنين واستخدام خبراتهم لتعليم هذه الحرف لجيل جديد من الشباب والفتيات مما يحافظ على هذه المهن من الاندثار.

ويضم معرض "تراثنا" هذا العام أكثر من ألف عارض من كافة محافظات الجمهورية حيث سيعرضون إنتاجهم المتميز من السجاد والكليم اليدوي والمنسوجات والتللي ومفروشات أخميم والإكسسوار والمنتجات النحاسية والزجاجية والتطريز على القماش، وفقا للبيان.

كما تتضمن هذه السلع التي سيتم عرضها منتجات الحجازة والتابلوهات والخيامية والصدف ووحدات الإضاءة والخزف والمفروشات والجلود والتحف الخشبية ومنتجات سيناء ومنتجات الخوص.