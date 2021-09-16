أسعار الذهب تواصل التراجع في مصر.. والجرام يخسر 5 جنيهات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب انخفاضها في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، وتراجع الجرام جنيهًا واحدا، مقارنة بأسعار الصباح.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي هبطت 4 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، لتصبح قيمة التراجع 5 جنيهات على مدار اليوم.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 780 جنيهًا مقابل 781 جنيهًا، مقارنة بأسعار الصباح.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا وعيار 24 نحو 891 جنيهًا، وقيمة الذهب في الجنيه 6240 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.88%، ووصل سعر الأوقية إلى 1761.9 دولار في الساعة 3:06 عصرًا بتوقيت القاهرة