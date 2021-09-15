مسابقة سحب .. كيف تفوز بشقة تمليك كاملة التشطيب دون أي مصروفات؟

كتبت – شيماء حفظي:

أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع "بونجورنو كوفي ميكس" المملوكة لشركة "نستله مصر" مسابقة جديدة جائزتها الكبرى هي الفوز بشقة تمليك.

وأعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق، وافق على بيع 10 وحدات سكنية تابعة له في مختلف محافظات الجمهورية إلى شركة نستله مصر، تمهيدًا لقيامها بعملية تسليم هذه الوحدات إلى المواطنين الفائزين في مسابقتها السنوية.

ووفقا لبيان من الشركة، تلقى مصراوي نسخة منه، فإن الوحدات التي سوف يتم طرحها مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ كاملة التشطيب.

ولن يتم تحميل المواطن الفائز بأية مبالغ مادية، بما في ذلك وديعة الصيانة، حيث تكفلت شركة نستله بكافة المبالغ المالية المطلوبة، وفقا للبيان.

وتتواجد الوحدات العشرة في "القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، الإسكندرية، قنا، الفيوم، البحيرة" مع إمكانية تعديل مكان الوحدة السكنية بما يتناسب مع اختيار الفائز ومحل إقامته.

وتقدم المسابقة 10 شقق تمليك كاملة التشطيب، في الفترة من شهر سبتمبر وحتى شهر ديسمبر وسوف يتم السحب تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز حماية المستهلك.

وقالت ياسمين الفقى، المدير التنفيذي لقطاع القهوة والمشروبات بشركة نستله مصر، إنه يمكن لكل عملاء "بونجورنو كوفي ميكس" الاشتراك في المسابقة عن طريق إرسال الكود الموجود داخل الكيس للرقم المخصص للمشاركة فى المسابقة، وبعدها يتم إعلامه بالهدية التي حصل عليها.