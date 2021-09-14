بمشاركة 15 شركة.. إطلاق البعثة التجارية المصرية لزامبيا لزيادة صادرات الصناعات الهندسية

كتبت- شيرين صلاح:

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية لقاءً مع الشركات المصرية المشاركة ضمن البعثة المصرية التجارية المتجهة إلى زامبيا في 19 سبتمبر المقبل.

وشارك في اللقاء ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومدير المكتب التجاري في زامبيا وممثلين عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ورئيس قطاع الإدارة الخارجية في البنك التجاري الدولي.



وأعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن إطلاق بعثة تجارية إلى زامبيا 19 سبتمبر المقبل، وذلك بمشاركة 15 شركة مصرية.

وتهدف الزيادة إلى زيادة الصادرات إلى السوق الأفريقي والتعرف على احتياجات السوق الزامبي بصورة أكبر، وفقا لقول لمي.

وقالت، إن اللقاء التحضيري لبعثة زامبيا شمل التعريف بعمليات الشحن إلى السوق الزامبي بأقل تكلفة وأقصر وقت، والتعرف على وضع السوق التجاري الزامبي هناك عبر معلومات موثقة من المكتب التجاري المصري في لوكسا، كما تم الاستعانة بمسؤول قطاع الاتفاقيات التجارية لمعرفة آليات التصدير عبر الكوميسا، مشيرة إلى أنه تم تغطية كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية لهذه البعثة حتى لا تتعرض أي من الشركات المشاركة لمشكلات خلال البعثة وأثناء التفاوض على التصدير.

وأشارت مي حلمي إلى سعي المجلس التصديري إلى توسيع القاعدة التصديرية إلى زامبيا من أجل فتح سوق أوسع لمصر هناك، في ظل فرص قوية للصناعات الهندسية المصرية.



وشارك في اللقاء الذي عقد في القاهرة وجدي دبور رئيس قطاع الإدارية الخارجية- أفريقيا في بنك cib ورشيد بنجلون مدير مشروع Trade في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ونها نوفل مدير عام الاتفاقيات الإقليمية ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، وإيهاب فتحي نائب مدير عام الاتفاقات وعبر زوم شارك رئيس المكتب التجاري المصري في زامبيا.

وأعلنت مي حلمي مشاركة البنك التجاري الدولي كضامن للشركات المصرية، على أن يؤمن المستحقات عند التصدير، ويساعد الشركات في عملية التحصيل، مشيرة إلى أن تقديم تسهيلات في عملية البيع والتقسيط وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية التصديرية.

وقال محمد عبد الله مدير المكتب التجاري المصري في زامبيا عبر زوم، إن سوق زامبيا من الأسواق المهمة للصناعات الهندسية، وتشهد المنتجات الهندسية طلب مرتفع داخل سوق زامبيا، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة الشحن من الصين يعطي فرص أكبر للصادرات المصرية الهندسية.

وكشف أن حجم الصادرات المصرية إلي زامبيا 8 ملايين دولار خلال 2020 مقابل 160 مليون دولار واردات، وهذا لا يتناسب مع احتياجات السوق الزامبي ولا قدرات الصادرات المصرية، مشيراً إلى قطاع الصناعات الهندسية يساهم ب 15% من الصادرات المصرية للسوق الزامبي.

وأوضح أن الصادرات المصرية تدخل إلى سوق زامبيا بدون رسوم جمركية بسبب اتفاقية الكوميسا، ويتم فرض 16% ضريبة داخل السوق الزامبي، لذلك تعتبر زامبيا أحد أهم الأسواق التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

وأعلن عن مفاوضات مصرية مع زامبيا لفتح خط طيران مباشر من القاهرة إلي لوسكا، في ظل وجود 3 خطوط طيران فقط وهي الإمارات وقطر وإثيوبيا.

وكشفت نها نوفل مدير الاتفاقيات الإقليمية بوزارة الصناعة والتجارة، أن 10 % من صادرات مصر إلى دول الكوميسا عبارة عن سلع هندسية ويميل الميزان التجاري لصالح مصر بصفة عامة مع دول الكوميسا، مشيرة إلي أن الاتفاقية تتيح دخول الصادرات المصرية إلي سوق زامبيا بدون جمارك بخلاف الرسوم الضريبة داخل السوق.