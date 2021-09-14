ارتفاع طفيف في البورصة ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة طفيفة بلغت 0.09% إلى مستوى 11150 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.94% إلى مستوى 11140 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.
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