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ارتفاع طفيف في البورصة ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:15 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
ارتفاع طفيف في البورصة ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة طفيفة بلغت 0.09% إلى مستوى 11150 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.64%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.94% إلى مستوى 11140 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

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