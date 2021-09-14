البصل يواصل الصعود.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو البصل، والباذجان البلدي بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و4 جنيهات.

البلح الزغلول بين 4 و7 جنيهات.

البلح الرملي بين 5 و8 جنيهات.

التين البرشومي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.