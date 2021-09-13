مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.94% إلى مستوى 11140 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.38%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 20.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 6.7 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 27.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.17% إلى مستوى 11036 نقطة.