Masrawy logo white

مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:53 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 فى نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.94% إلى مستوى 11140 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.38%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 20.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 6.7 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 27.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.17% إلى مستوى 11036 نقطة.

البورصة مشتريات أجنبية وعربية المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

الخبر التالى:

البنك الزراعي ينظم فعاليات للتوعية بالشمول المالي احتفالا بعيد الفلاح

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
481

إصابات اليوم

11

وفيات اليوم

651

متعافون اليوم

292957

إجمالي الإصابات

16871

إجمالي الوفيات

246726

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا