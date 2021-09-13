وفد من جنوب السودان يزور مصر للاطلاع على دور هيئة الرقابة المالية

كتب- مصطفى عيد:

استقبل الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، وفداً من دولة جنوب السودان يضم عدداً من مسؤولي النيابة العامة والقضاء والأجهزة التابعة، وذلك بحضور المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، وخالد النشار كبير مستشاري رئيس الهيئة.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين، استهدف اللقاء الاطلاع على دور الرقابة المالية وآلياتها في تنظيم وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على سلامة الأسواق واستقرارها، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح عمران أن الوفد الزائر كان مهتما باستعراض التجربة المصرية في دمج الأجهزة الرقابية المختصة بالرقابة على أنشطة سوق المال، والتأمين، والتمويل العقاري معاً تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أسند إليها مهمة الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفي منذ عام 2009.

وذكر أن الوفد كان مهتما أيضا بما شهدته الهيئة بدخول عقدها الثاني من إطلاق لاستراتيجيتها الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي- كخارطة طريق جديدة- لمواجهة تحديات بناء نظام مالي غير مصرفي احتوائي محفز على النمو يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالي من رؤى وأفكار إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولويته تمكين المرأة ومحدودي الدخل.

وقدم خالد النشار عرضا مرئيا يتضمن رؤية كاملة للأنشطة المالية غير المصرفية في مصر والقوانين المنظمة لها والوحدات العاملة، كما استعرض مشوار الهيئة فى الرقابة على نشاط سوق رأس المال المصري، والبنية التشريعية التي صدرت لإطلاق بورصة العقود المستقبلية.

كما استعرض النشار ما تأمل أن تحققه الهيئة من نقلة نوعية في التعاملات في الأنشطة تحت رقابتها عقب إصدار تشريعها Fintec "تنظيم التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية".

وحرص الوفد الزائر على أن تتضمن جولته المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بمُجمع المعرفة للثقافة المالية التابع للهيئة ولقاء الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز، والتعرف على دور المركز في نشر ثقافة التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.