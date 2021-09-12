وزير المالية: تسليم 5180 سيارة جديدة منذ بدء مبادرة "إحلال السيارات"

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تحملت 115 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 5 آلاف و180 سيارة جديدة تم تسليمها لأصحابها ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أضاف الوزير أن من بين هذه السيارات التي تم تسليمها ضمن المبادرة 5 آلاف و50 سيارة ملاكي وتاكسي، و130 سيارة ميكروباص، ومن المتوقع تسليم 300 سيارة ميكروباص أخرى خلال شهر سبتمبر الحالي.

وأكد أن المبادرة تُعد نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، حيث تستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي؛ بما يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وتيسير امتلاكهم سيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة.

وأوضح الوزير أن هذه المبادرة أسهمت في تحقيق طفرة في مبيعات للسيارات ذات مكون محلي من خلال خلق طلب متزايد عليها، مشيرا إلى أن الحكومة تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة.

وقال إن هذه المبادرة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يساعد في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، وإعدادها لتصبح مواد خام تدخل في صناعات أخرى حسب نوعية المكون سواء من نوعية المطاط أو الزجاج أو المعدن.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي على النحو الذي يُسهم في توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة، بالإضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من السيارات المتهالكة.

وقال أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، إن إجمالي الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة بلغ حتى الآن نحو 31 ألفًا و500 طلب.

وأضاف منير أنه تم تخريد أكثر من 5500 سيارة قديمة مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بنهاية أغسطس الماضي، منها 5213 سيارة ملاكي، و128 تاكسي، و169 سيارة ميكروباص.

وأكد حرص وزارة المالية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، على تذليل أية عقبات قد تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية من السيارات محلية الصنع؛ بهدف تشجيع الصناعة الوطنية.

وأوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على تنقية الطلبات التي ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة: (اضغط هنا).

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني حذف الطلبات غير المكتملة التي لم يحدد أصحابها نوع السيارة الجديدة أو البنك، رغم تنبيههم ومطالبتهم بضرورة استكمال البيانات عبر رسائل نصية خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو وتحذيريهم بحذف طلباتهم في حالة عدم اكتمالها، وإنهاء الإجراءات الخاصة بها عبر الموقع الإلكتروني.

وأضاف عوض أن هذه الطلبات غير المكتملة بلغت حوالي 8780 طلبًا بنهاية أغسطس الماضي، وأنه ينبغي على أصحاب هذه الطلبات التسجيل بطلبات جديدة عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.

وذكر أن المبادرة تتيح عددًا من المزايا منها: الحافز الأخضر الذي يقدر بنسبة 10% من قيمة السيارة الجديدة للملاكي بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% من ثمن التاكسي الجديد، بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% للسيارة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وقال عوض إن هذا الحافز يأتي لتشجيع المواطنين من أصحاب السيارات المتقادمة التي مر على صنعها عشرون عامًا فأكثر، على المشاركة في المبادرة، والحصول على سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب التسهيلات الائتمانية غير المسبوقة.