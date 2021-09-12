جامع تغادر إلى الإمارات لمتابعة الاستعدادات النهائية للجناح المصري بإكسبو دبي 2020

تتوجه نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة الاستعدادات النهائية للجناح المصري المشارك في فعاليات إكسبو دبي 2020.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، فإنه الوزيرة توجهت للإمارات بعد انتهاء كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزات الداخلية بالجناح، وذلك قبل أيام من الافتتاح الرسمي لهذا الحدث الدولي والمقرر في 30 سبتمبر الجاري.

وقال البيان إنه من المقرر أن تجري الوزيرة خلال زيارتها لدبي لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم ريم الهاشمي وزير الدولة للتعاون الدولي، ومدير معرض دبي 2020 لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في كافة المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية.

كما ستلتقي الوزيرة مع عدد من الشركات الاماراتية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري، وفقا للبيان.

ويرافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو دبي، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.

و معرض إكسبو ليس معرضاً تقليدياً بالمعنى المتعارف عليه بل هو محفل طويل الأجل مقره هذه الدورة في دولة الإمارات حيث يستمر المعرض لمدة 6 أشهر يجتذب زوار من أكثر من 173 دولة حول العالم.

وستكون مشاركة مصر بالمعرض فرصة ذهبية لإطلاع العالم على مدار نصف عام بلا انقطاع على ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة من بناءٍ الدولة والإنسان على حد سواء وما جنته من ثمار الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية العملاقة والنهضة الصناعية والتنموية في شتى ربوع الجمهورية، وما حققته من نجاح في مختلف قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة وغيرها الكثير، بحسب بيان الوزارة.