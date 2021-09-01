بعد تأجيل طرحها.. البورصة تلغي قيد ماكرو جروب للمستحضرات الطبية

كتبت – شيماء حفظي:

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، اعتبار قيد أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية "ماكرو كابيتال" كأن لم يكن وما يترتب على ذلك ‏من آثار.

وأوضحت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، أن شركة ماكرو جروب، لم تستوف متطلبات ومعايير وشروط القيد، في ضوء خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبار التسجيل كأن لم يكن.

وقررت البورصة، أن يتم حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وكانت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية "ماكرو كابيتال" قررت في أبريل الماضي، تأجيل طرح أسهمها في البورصة للتداول إلى توقيت آخر، ولكنها لم تفصح عن الموعد المحدد لإعادة الطرح.

وأوضحت الشركة في البيان الصادر حينها، أن قرار التأجيل يأتي في ضوء دراسة مدى استيعاب السوق للطروحات المتزامنة سواء خلال الأيام الماضية، أو خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكانت شركة ماكرو جروب، تعتزم طرح حصة من أسهمها تصل إلى 45.8% في البورصة، وذلك بعدما وافقت هيئة الرقابة المالية على نشرة الطرح، والتي بدأ الأربعاء الماضي الطرح الخاص، وكان من المفترض بدء تلقي وتسجيل أوامر الطرح العام، اعتبارا من يوم عمل أمس الأحد 11 إبريل وحتى الخميس 15 أبريل.

وتضمنت خطة الطرح المؤجلة، طرح بحد أقصى 264.513 مليون سهم، بينها شريحة الطرح العام 13.225 مليون سهم تمثل نسبة 5% تقريبا سيكون بسعر للسهم حده الأقصى 6.15 جنيه وفقا لما ورد بنشرة الطرح.

وقالت الشركة حينها، إنه سيتم تحديد السعر النهائي بعد غلق الطرح الخاص الذي سيتم وفقا لنظام "Book Building" بحد أقصى قبل غلق باب الاكتتاب العام بثلاثة أيام عمل، قبل أن تعلن إرجاء الطرح.