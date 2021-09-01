الضرائب: الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزامي لكبار الممولين

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الممولين بمركز كبار الممولين اكتمل في 15 مايو الماضي، وأصبح كافة الممولين بالمركز ملزمين بالفاتورة الإلكترونية، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وأضاف عبد القادر أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا وليس اختياريا، طبقاً لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، وبالتالي فإنه على الشركات المتبقية، والتي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمركز كبار الممولين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام للمنظومة قبل 15 سبتمبر 2021.

وأكد أن هذا الموعد يُعد التنبيه الأخير لهذه الشركات، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها هذا الالتزام، وهي الإحالة إلى النيابة العامة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.

وأوضح عبد القادر أنه بالإضافة إلى ذلك فإن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يترتب عليه استبعاد ملف الشركة من مركز كبار الممولين، وحرمان الشركة من برنامج دعم الصادرات.

كما أن الشركة لن تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز 50%، وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021، بحسب عبد القادر.

وذكر عبد القادر أن مصلحة الجمارك لن تعتد بفواتير التصدير إلا إذا كانت صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية طبقا لقرار وزير المالية رقم 291 لسنة 2021.

وطالب رئيس مصلحة الضرائب الممولين بمركز كبار الممولين والذين لم يقوموا حتى الآن بالالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ كافة الإجراءات، والخطوات الفنية اللازمة للتكامل مع المنظومة، وإرسال فواتيرهم الإلكترونية إلى المصلحة، وذلك قبل 15 سبتمبر 2021 تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية.

وأكد عبد القادر أن مصلحة الضرائب أنها لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى اتخاذ المصلحة كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الإيميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقر هذه الشركات.

وأشار إلى نشر المصلحة حملة إعلانية بالصحف المطبوعة والمواقع الإلكترونية المختلفة بالتزامن مع صدور قرارات الإلزام للممولين المسجلين بمركز كبار الممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لإعلامهم بقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم ووسائل التواصل المختلفة مع المصلحة لتقديم الدعم والإجابة على كافة الاستفسارات.

كما أشار عبد القادر إلى نشر حملة إعلانية عن ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام للمنظومة قبل 15 سبتمبر 2021 كمهلة أخيرة من قبل الشركات المتقاعسة عن الانضمام للمنظومة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.