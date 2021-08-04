توفيق لمصراوي: تطوير النصر للسيارات بتمويل بنكي وزيادة رأس المال

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن تطوير شركة النصر للسيارات سيحتاج تمويل مصرفي إلى جانب زيادة رأس مال الشركة.

وأوضح الوزير في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة تحتاج لتسهيل الحصول على تمويلات متأخرة لبعض الصناعات وبينها الأدوية والسيارات، وهذا ما تم عرضه على الرئيس خلال اجتماع جمع رئيس الوزراء.

ووفقا لتصريحات سابقة للوزير لمصراوي، سيبلغ رأس المال المرخص لشركة النصر للسيارات نحو 60 مليون دولار.

واتفقت الوزارة مع الشريك الأجنبي شركة "دونج فينج" الصينية، لتضخ استثمارات بنحو 12 مليون دولار في خطة تطوير شركة النصر للسيارات.

وأضاف أن شركتي "النصر" و"دونج فينج" وقعتا اتفاقاً مبدئياً بشأن الشراكة في تطوير شركة النصر للسيارات وتصنيع السيارة الكهربائية

وتجري الوزارة حاليا اختبار السيارة الكهربائية من طراز E70 التي ستنتج في شركة النصر لتكون متوافقة مع طبيعة الطرق في مصر، بالتعاون مع شركة أوبر للنقل التشاركي.

وكانت شركة النصر للسيارات استوردت 13 سيارة كهربائية من الطراز الذي تنتجه "دونج فينج" الصينية لاختبارها في مصر، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال.

ووقعت شركة النصر للسيارات، في يناير الماضي، اتفاقاً مع شركة "دونج فينج" الصينية لتصنيع السيارة الكهربائية في مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنوياً.