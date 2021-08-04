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شيخ الأزهر يصدر قرارا بتعيين سحر نصر في مجلس أمناء بيت الزكاة

11:21 ص الأربعاء 04 أغسطس 2021
شيخ الأزهر يصدر قرارا بتعيين سحر نصر في مجلس أمناء بيت الزكاة

الدكتور أحمد الطيب

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قرارا بتعيين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، عضوا بمجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يترأسه شيخ الأزهر.

وجاء في القرار أن التعيين استند لما تتمتع به الدكتورة سحر نصر من خبرة كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية.

وشغلت سحر نصر العديد من المناصب كان آخرها منصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعملت قبلها لسنوات طويلة كبيرة اقتصاديين بالبنك الدولي وتعمل حاليا أستاذ اقتصاد بالجامعة الأمريكية.

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر سحر نصر وزيرة الاستثمار مجلس أمناء بيت الزكاة الجامعة الأمريكية

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