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أحمد صبور: نخطط لطرح حصة من "الأهلي صبور" في البورصة

06:20 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
أحمد صبور: نخطط لطرح حصة من "الأهلي صبور" في البورصة

تعاون بين شركة كونتكت والأهلي صبور

كتبت- منال المصري:

قال أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، إن الشركة تخطط لطرح جزء من رأسمالها في البورصة المصرية لتنويع مصادر تمويلها.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن تحديد توقيت الطرح والحصة المستهدف طرحها تخضع لقرار المستشار المالي للشركة رافضا ذكر اسمه.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين شركة كونتكت والأهلي صبور، لتمويل وتثبيت العضويات بنادي بلاتينيوم من خلال كونتكت شوبينج، كما تشمل الاتفاقية تمويل وحدات عقارية للأهلي صبور.

الأهلي صبور التنمية العقارية شركة كونتكت البورصة

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