وزير قطاع الأعمال لمصراوي: لا ننافس بفريق غزل المحلة على بطولة الدوري

كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة تطوير نادي غزل المحلة، لا تستهدف المنافسة على بطولة الدوري الممتاز أو التواجد في المربع الذهبي.

وأضاف توفيق لمصراوي، أن خطة تطوير شركة غزل المحلة لكرة القدم، وفقًا للسياسة العامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للشركة، تنص على أن الهدف هو التواجد في منطقة الترتيب بين المركز الخامس والتاسع في جدول المنافسة.

وأوضح أن النادي لن ينافس على المربع الذهبي للبطولة، وأن مهمة الشركة الحفاظ على التواجد في الدوري الممتاز لأنه نافذة لعرض اللاعبين.

"الاستراتيجية تتضمن أن يربي النادي ناشئين، يتم تصعيدهم للفريق الأول موسم أو موسمين لتكتمل خبراتهم، ثم تصديرهم لأوروبا والخليج، هذا هو النموذج الاستثماري للشركة" وفقا للوزير.

وصرفت الشركة خلال الموسم المنتهي الأسبوع الجاري، نحو 29 مليون جنيه على الفريق الأول ومضاعفة العقود ومكافآت الفوز، بعدما تمكنت من جذب عقود رعاية.

وأنهى فريق غزل المحلة، موسم الدوري الممتاز 2020-2021، في المركز الـ 15 برصيد 35 نقطة، وهو أول موسم للنادي الصاعد من دوري الدرجة الثانية، ليحافظ لنفسه على مقعد في الموسم المقبل.

وتستعد شركة غزل المحلة لكرة القدم، لطرح نسبة من أسهمها في البورصة، لجمع تمويلات تبلغ نحو 135 مليون جنيه، لاستخدامها في زيادة رأس مال الشركة.

وحصلت الشركة، على موافقة هيئة الاستثمار على قيمة الحصة العينية مقابل حق الانتفاع باسم شركة غزل المحلة، وجاري إثبات قيمة هذه الحصة في رأسمال الشركة الجديدة، فيما تعمل شركة برايم القابضة - المسؤولة عن عملية الطرح - للانتهاء من الإجراءات لتعلن عن تفاصيل الاكتتاب الخاص والعام.

وافتتح نادي غزل المحلة، طريق الشركات، وأصبح أول نادي كرة قدم يؤسس شركة مساهمة مستقلة في مصر، توافقًا مع قانون الرياضة الجديد، كما تعتزم هذه الشركة طرح حصة تقترب من نصف رأسمالها المقرر أن يكون 200 مليون جنيه في البورصة.