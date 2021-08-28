التجارة: 21% ارتفاعًا في الصادرات المصرية لفرنسا بالنصف الأول من 2021

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن حجم الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 21% لتبلغ 350 مليون يورو مقارنة بنحو 288 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأضافت في بيان صحفي اليوم السبت أن الواردات المصرية من فرنسا انخفضت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9% لتصل إلى 913 مليون يورو مقارنة بنحو مليار و5 ملايين يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الوزيرة إن الزيادة المحققة في الصادرات المصرية للسوق الفرنسي وانخفاض الواردات المصرية منه ساهما في انخفاض عجز الميزان التجاري المصري مع فرنسا بنسبة 21% خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقته الوزيرة من مكتب التمثيل التجاري المصري في باريس حول تطور التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال الفترة من يناير - يونيو 2021.

وقال الدكتور، أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، إن هذا التطور الملموس في حركة التجارة بين مصر وفرنسا يأتي في إطار الجهود التي يبذلها التمثيل التجاري المصري لدعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وذلك وفقاً لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة عن العام المالي 2020/2021.

وأضاف مغاوري أن أبرز القطاعات التي ساهمت في زيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسي تشمل قطاع الأسمدة والمواد الأزوتية بقيمة 58 مليون يورو بنسبة نمو 3.5%، وقطاع المواد الكيماوية العضوية بقيمة 38 مليون يورو بنسبة نمو 26%، إلى جانب قطاع الأجهزة المنزلية بقيمة 26 مليون يورو بنسبة ارتفاع 35%، وذلك إلى جانب الموصلات الكهربائية وأسلاك الإشعال المستخدمة في صناعة السيارات، وقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، وقطاع اللدائن، وقطاع معلبات الفاكهة والخضروات، وقطاع الحمضيات، وقطاع المواد البلاستيكية المُستخدمة في أعمال البناء.