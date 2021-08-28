مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود
نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 68ر242 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 80ر35455 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 37ر39 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 37ر4509 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 69ر183 نقطة ، أو 2ر1% ، ليصل إلى 50ر15129 نقطة.
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