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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

01:42 ص السبت 28 أغسطس 2021
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود

بورصة وول ستريت

نيويورك- (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على صعود مع نهاية تعاملات يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 68ر242 نقطة، أو 7ر0% ، ليصل إلى 80ر35455 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 37ر39 نقطة، أو 9ر0% ، ليصل إلى 37ر4509 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 69ر183 نقطة ، أو 2ر1% ، ليصل إلى 50ر15129 نقطة.​

بورصة وول ستريت مؤشرات الأسهم الأمريكية مؤشر داو جونز الصناعي مؤشر ستاندرد آند بورز

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