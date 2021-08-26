"مجموعة العربي" تتعاقد مع "هايسنس" العالمية لطرح منتجاتها في مصر

كتبت شيماء حفظي:

وقعت مجموعة العربي، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة هايسنس العالمية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية.

وتستهدف الشراكة طرح منتجات "هايسنس" بضمان العربي لأول مرة في السوق المصري، بحجم استثمارات يصل إلى 170 مليون دولار.

وستصنع العربي منتجات "هايسنس" من الثلاجة والتكييف والتليفزيون، بما يوفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل.

وقال المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، خلال مؤتمر توقيع الاتفاق، إن "هايسنس من أهم الشركات الصينية المهتمة بمنتجات شركة العربي، واخترنا الشراكة معها ووجدنا أن الشركات الصينية تطورت وأصبحت منافسة للشركات اليابانية".

وأضاف: "تعاونا مع شركات إيطالية مثل لاجيرمانيا لنتمكن من الوصول للسوق الأوروبي والشراكة مع هايسنس ستمكن العربي من التواجد في الأسواق التي تتمتع بفرص فيها".

وأشار إلى أن الشركة تتوسع في مصنعها ببني سويف وسيتم إنشاء مدرسة تكنولوجية في المحافظة وربطها بالتدريب في مصانع الشركة بشكل أسبوعي، وهي تكرار لتجربة الشركة في قويسنا، متوقعاً تطبيق نفس النموذج في المحافظات بما يخدم شركة العربي وغيرها من المصانع بمجموعة من العمالة الفنية المدربة.

وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تتعامل بجدية ودعم المستثمرين الجادين، فيما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية.

وتستهدف الشركة توظيف 200 ألف موظف وهو حلم مؤسس الشركة محمود العربي، بحسب الرئيس التنفيذي.

وقال إن الشركة ستوقع خلال أيام اتفاقا لتأسيس شركة بالتعاون مع مجموعة البربري في السودان لتصنيع التلفزيونات، مشيراً إلى أن العربي ستتمكن من بيع كافة منتجاتها في السودان.

كما ستتوسع شركة العربي في توقيع شراكات لتأسيس شركة في غينيا كما سبق تأسيس شركة في كينيا، وتسعى الشركة لافتتاح مكتب تمثيل لها في السعودية، بحسب ما قاله العربي.

وقال الدكتور أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة ستكون داعما فنيا للمنتجات التي سيتم إنتاجها من خلال الشراكة بين مجموعة العربي وهايسنس.

وأصدرت الهيئة 900 مواصفة هذا العام، وفقا لما قاله عفيفي.

وقال المهندس إبراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة للشؤون الاقتصادية، إن عقد الشراكة بين عملاقين تعد نقطة انطلاق للشركة الصينية في مصر.

وأضاف في كلمة نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة خلال التوقيع، إن مجموعة العربي كوكيل هي من صنعت الماركات العالمية وليس العكس.

وتركز الدولة على زيادة الاستثمارات وتعميق الصناعة وزيادة الصادرات خاصة السوق الأفريقي الذي يبلغ 55 دولة، ووصلت مصر إلى مراحل متقدمة جدا في الاتفاق مع الاتحاد الأوراسي، وفقا للسجيني.